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Hayko Cepkin Electric projesiyle sekiz şehirde sahne alacak

Hayko Cepkin, 'Electric' projesiyle 11 Eylül'de Ankara'dan başlayıp 24 Ekim'de İstanbul'da sona erecek, sekiz il kapsayan bir Türkiye turnesine çıkıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hayko Cepkin Electric projesiyle sekiz şehirde sahne alacak

Hayko Cepkin elektrik projesiyle sahnede:

Rock müziğin tanınmış ismi Hayko Cepkin, yeni sahne projesi Electric kapsamında Türkiye turnesine hazırlanıyor. Turne, organizasyonunu üstlenen Epifoni iş birliğiyle gerçekleşecek ve sanatçının repertuvarındaki eserler, yüksek tempolu yeni düzenlemeler eşliğinde yeniden yorumlanacak.

turne takvimi ve duraklar:

Türkiye genelinde sekiz ili kapsayan turne, 11 Eylül'de Ankara ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde başlayacak. Cepkin, sırasıyla 17 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 19 Eylül'de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, 26 Eylül'de Antalya Açıkhava Bahçe, 3 Ekim'de Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro, 16 Ekim'de Adana Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu ve 17 Ekim'de Gaziantep GAÜN Mâvera KSM Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicilerle buluşacak. Turne, 24 Ekim'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verilecek konserle sona erecek.

sahne düzenlemeleri ve bilet bilgileri:

Basın açıklamasına göre konserlerde özel ışık tasarımı ve görsel sahne şovları ön plana çıkarılacak; parçalarda yapılan yeni düzenlemeler enerjik bir akış sunacak. Etkinliklerin biletleri ise Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu ve dinleyiciler turne takvimine göre bilet temin edebiliyor.

HAYKO CEPKİN, &quot;ELECTRIC&quot; ADLI PROJESİ KAPSAMINDA 11 EYLÜL&#039;DE ANKARA&#039;DAN BAŞLAYACAK KONSER...

HAYKO CEPKİN, "ELECTRIC" ADLI PROJESİ KAPSAMINDA 11 EYLÜL'DE ANKARA'DAN BAŞLAYACAK KONSER TURNESİYLE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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