Dağlıca'da sabah çıkan yangın okulda geniş çaplı müdahale gerektirdi

Olayın seyri:

Hakkari (İHA) — Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunda yangın çıktı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah saat 06.00 sıralarında başladı ve kısa sürede binanın önemli bölümlerini etkisi altına aldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yaklaşık 4 saat sürdü ve alevler kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ekipler, yangının tekrarlanmaması için okul binasında soğutma çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

İlk değerlendirme ve soruşturma:

İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Ancak yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

OLAY YERİNE ULAŞAN EKİPLERİN YAKLAŞIK 4 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI. EKİPLERİN OKUL BİNASINDAKİ SOĞUTMA ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.