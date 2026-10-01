Aydın'da jandarmanın operasyonunda hapis cezası bulunan iki kişi cezaevine teslim edildi

Aydın'da aranan şahıslar yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Operasyonlar, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik devam eden faaliyetin parçası olarak gerçekleştirildi.

yakalanma detayları:

Efeler ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, H.A. (35) isimli şahıs, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan verilen ve 10 yıl olarak kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı.

Nazilli ilçesinde devriye faaliyetleri sırasında ise, G.A. (31) isimli şahıs, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle yakalandı.

sonrası işlemler:

Her iki şahıs da gözaltına alınarak adli işlemleri tamamlandıktan sonra resmi makamlara teslim edilmek üzere cezaevine sevk edildi. Jandarma ekiplerinin aranan kişilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

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