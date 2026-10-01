Dolar 49,0278 +0,02%
Euro 55,1359 -0,73%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.621,95 +0,34%
EUR/USD 1,1225 -0,97%
Brent Petrol 101,81 +3,86%
--°

Gezen sinema tırı Kaynaşlı Üçköprü köyünde öğrencilere sinema keyfi sundu

Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda Kaynaşlı Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerine kültür ve sinema deneyimi sundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gezen sinema tırı Kaynaşlı Üçköprü köyünde öğrencilere sinema keyfi sundu

Gezen sinema tırı Kaynaşlı Üçköprü Köyü'nde öğrencilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı ilçesindeki Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerine sinema deneyimi yaşattı. Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda köy okullarında gerçekleştirilen buluşmaların ikinci durağı oldu.

etkinlik ayrıntıları:

Okula kurulan sinema düzeninde öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek vakit geçirdi. Etkinlik sırasında çocukların kültür ve sanata erişimi ön planda tutuldu; salon ortamı, gösterim ve izleme süreçleri okuldaki öğrencilere uygun şekilde organize edildi. Öğrenciler, sinema deneyimini ilk elden yaşamanın sevincini ve merakını paylaştı.

hedef ve devamı:

Gezen Sinema Tırı projesi, köylerde eğitim gören öğrencilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden daha fazla yararlanmasını amaçlıyor. Projenin Düzce ayağı kapsamında Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda farklı köy okullarında öğrencilerle buluşmaya devam edecek ve benzer gösterimler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkinlik, yerel topluluklarda kültür-sanat erişimini genişletmeyi hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve köy okullarındaki çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN GEZEN SİNEMA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI, KAYNAŞLI ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ OSMANGAZİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE SİNEMA KEYFİ YAŞATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da öğrencilerin güvenliği için servis denetimlerine dron desteği
images

Kaymakam Serin'den yaşlılara ev ziyareti
images

Savcı Gadem Taş anısına adliye konferans salonu açıldı
images

Kartal’da birlik ve medya gecesi: yerel isimler dayanışma için buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın, itfaiye kısa sürede müdahale etti

Soma'daki göçükte valilik sahada: işçilere ve ailelere destek sürüyor

Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli

Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı