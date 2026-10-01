Gezen sinema tırı Kaynaşlı Üçköprü köyünde öğrencilere sinema keyfi sundu

Gezen sinema tırı Kaynaşlı Üçköprü Köyü'nde öğrencilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı ilçesindeki Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerine sinema deneyimi yaşattı. Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda köy okullarında gerçekleştirilen buluşmaların ikinci durağı oldu.

etkinlik ayrıntıları:

Okula kurulan sinema düzeninde öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek vakit geçirdi. Etkinlik sırasında çocukların kültür ve sanata erişimi ön planda tutuldu; salon ortamı, gösterim ve izleme süreçleri okuldaki öğrencilere uygun şekilde organize edildi. Öğrenciler, sinema deneyimini ilk elden yaşamanın sevincini ve merakını paylaştı.

hedef ve devamı:

Gezen Sinema Tırı projesi, köylerde eğitim gören öğrencilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden daha fazla yararlanmasını amaçlıyor. Projenin Düzce ayağı kapsamında Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda farklı köy okullarında öğrencilerle buluşmaya devam edecek ve benzer gösterimler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkinlik, yerel topluluklarda kültür-sanat erişimini genişletmeyi hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve köy okullarındaki çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE’YE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI, KAYNAŞLI ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ OSMANGAZİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE SİNEMA KEYFİ YAŞATTI.