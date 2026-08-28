Darende'de 73 yıllık zengibar geleneği kortej ve dualarla yeniden hayat buldu

zengibar karakucak festivali açılış töreni yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, Hükümet Konağı önündeki çelenk sunma töreniyle başladı. Protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde sona erdi. Buradaki açılış programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve kurban kesimi yer aldı.

açılışta verilen birlik ve beraberlik mesajları:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festivalin ilçenin kadim tarihini, zengin kültürünü ve köklü geleneklerini yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Kortej yürüyüşünün Darende'nin birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu söyleyen Bozkurt, ilçenin Hasan Gazi, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi gibi manevi önderlerin mirasıyla şekillendiğini ifade etti.

Bozkurt, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin 73 yıldır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirterek festival kapsamında karakucak güreşlerinin yanı sıra trap atışları ve geleneksel Türk okçuluğu gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceğini aktardı. Ata sporu güreşe sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Bozkurt, 30 Ağustosta düzenlenecek güreşlere dünya ve Türkiye şampiyonlarının katılacağını belirterek tüm vatandaşları er meydanına davet etti. Konuşmasını, "Aklımızda Darende, fikrimizde Darende, gönlümüzde Darende var" sözleriyle sonlandırdı.

festival programı ve kültürel vurgular:

Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ise festivalin geçmişten devralınan değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültür buluşması olduğunu söyledi. Sirkeci, Darende'nin köklü tarihi ve zengin kültürüyle Anadolu'nun önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek festivalin üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini aktardı.

Sirkeci, programda karakucak güreşlerinin yanı sıra geleneksel Türk okçuluğu, trap atışları ve yöresel yemek yarışmasının düzenleneceğini bildirdi. Karakucak güreşlerinin yalnızca güç ve mücadeleden ibaret olmadığını; pehlivanlığın mertlik, cesaret, edep, saygı ve kardeşliği de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Kaymakam Sirkeci ilçeye dışarıdan gelen misafirlere "hoş geldiniz" diyerek festivalin Darende'nin tanıtımına katkı sağlamasını ve dostluk ile birlik beraberliği güçlendirmesini temenni etti. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı ile festivalin aynı tarihe denk gelmesine atıf yaparak vatan uğruna mücadele eden şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Yerel yöneticiler ve katılımcılar, Zengibar Karakucak Festivali'ni sadece bir spor etkinliği olarak değil; farklı şehirlerde yaşayan Darendeliler ile ilçeye gelen misafirleri buluşturan, kültürel hafızayı tazeleyen kapsamlı bir şölen olarak tanımladı. Festival yetkilileri, geleneklerin yaşatılmasının ve ata sporlarına sahip çıkılmasının önemine dikkat çekerek etkinliklerin Darende, Malatya ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

73. ZENGİBAR KARAKUCAK FESTİVALİ COŞKUYLA BAŞLADI