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Darıca'da okul kantinlerine sağlık odaklı sıkı denetim

Darıca zabıta ekipleri, yeni eğitim döneminde okul kantinlerinde son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen denetimleri yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Darıca'da okul kantinlerine sağlık odaklı sıkı denetim

Darıca zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetim yaptı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Çalışmanın amacı, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak olarak açıklandı. Ekipler, kantin işletmelerinin genel şartlarını ve hijyen uygulamalarını tek tek değerlendirdi.

denetimde öne çıkan kriterler:

Kontrollerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, ürünlerin muhafaza şartları ve satışa sunuluş biçimleri öncelikli olarak incelendi. Ayrıca gıda güvenliğine uygunluk, paketleme ve saklama koşulları ile hijyen standardına uygunluk değerlendirmeye alındı. Kantinlerin genel temizlik düzeyi ve personelin hijyen kurallarına uyumu da denetim kapsamında değerlendirildi.

belediye yetkililerinin vurguları ve uyarılar:

Denetimlerde işletmecilere ilgili mevzuata uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu; eksikliklerin giderilmesi istendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocuk sağlığının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, 'Evlatlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi kadar, tükettikleri ürünlerin de güvenilir olması bizim için önemli. Okul kantinlerindeki denetimlerimizi düzenli şekilde sürdüreceğiz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini ve tespit edilen eksikliklerin mevzuat çerçevesinde takip edileceğini bildirdi. Velilere ve okul yönetimlerine de hijyen konusunda iş birliği çağrısı yapıldı.

DARICA&#039;DA ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA ZABITA EKİPLERİNCE OKUL...

DARICA'DA ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA ZABITA EKİPLERİNCE OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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