Otobanda arıza yapan aracını şalgam suyuyla hayata döndürdü

İstanbul yolunda beklenmedik müdahale

İstanbul Büyükçekmece'de oto tamirciliği yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, Adana tatilinden dönerken yolda kaldı. Radyatörün alt hortumunun çıkmasıyla motor suyu tamamen boşaldı; Yılmaz, yanında bulunan hediyelik şalgam suyunu geçici çözüm olarak kullandı ve aracı çalıştırarak ilk dinlenme tesisine ulaştırdı.

Olayın gelişimi:

Yılmaz aracı emniyet şeridine çekip kaputu açtıktan sonra hortumun çıktığını ve suyun boşaldığını fark etti. Otobanda durup yardım bekledi, ancak geçen sürücülerden yardım gelmeyince çaresiz kaldı. Elindeki tek alternatif, Adana'dan aldığı hediye olarak getirdiği şalgam suyu oldu. Bu sıvıyı radyatöre doldurarak aracı harekete geçirdi ve yaklaşık 40 kilometre sonra ilk dinlenme tesisine ulaştı.

Ustanın anlatımı:

Yılmaz yaşananları telefonuyla kaydetti ve süreci şu sözlerle aktardı: "Adana tatili dönüşü araçta bir hararet uyarısı verdi. Aracı emniyet şeridine çektim kaputu açtım. Radyatör alt hortumu çıktığını gördüm. Araçta su boşalmıştı. Otobandan geçenlere el kol işareti yaptım kimse durmadı. Adana’dan hediyelik şalgam suyu almıştım. Meşhur Adana şalgam suyunu onu doldurmak zorunda kaldım. İnsanı serinletiyorsa aradı da serinletir dedim. Şalgam suyunu araca doldurduk yaklaşık 40 kilometre dinlenme sonra dinlenme tesisi vardı. Sorunsuz şekilde oraya gittik. Aracın suyunu boşalttık tekrar tekrar içini temizledik. Şalgam suyu sadece insanı serinletmede değil de motoru da serinletti. Biraz gözümü kararttım açıkçası tesise kadar gitmem lazımdı. Çok olumsuz yorumlar geldi zaten şalgamında içinde su var. İçtiğinde insana zarar vermiyorsa motora da zarar vermez. İstanbul’da yolda kalsam aklıma gelmezdi. Şalgam suyunu bitti son bir bardak kaldı onu da biz içiyoruz".

Tesis görevlileriyle birlikte radyatör tamamen boşaltıldı, içi temizlendi ve daha sonra araca antifriz suyu eklenerek normal çalışma düzenine dönüldü. Yılmaz, geçici çözümün bilinçli bir tercih olduğunu, asıl müdahalenin dinlenme tesisinde yapıldığını vurguladı.

Olay, hem sürücülere yolda kalma durumlarına karşı pratik çözümler aramanın önemini, hem de acil durumda alınan tedbirlerin araç sağlığı bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

İBRAHİM YILMAZ