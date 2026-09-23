Okul yöneticilerine yönelik Narkorehber eğitimiyle bağımlılıkla mücadelede yeni adımlar

Aydın’ın Söke ilçesinde, okul yöneticilerine yönelik düzenlenen Narkorehber Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi ile öğrencilerin bağımlılık risklerinden korunması ve farkındalığın artırılması amaçlandı. Eğitimle kurumların rolü güçlendirilerek, güvenli ve sağlıklı öğrenme ortamlarının korunması hedeflendi.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Seminerde öncelikli olarak eğitim kurumlarının bağımlılıkla mücadelede oynayacağı rol üzerinde duruldu. Katılımcılara, koruyucu ve önleyici çalışmalar ile ilgili yöntemler, erken müdahale süreçleri ve okul içinde alınabilecek tedbirler hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitim, yöneticilerin riskleri erken tespit etmesi ve müdahale mekanizmalarını işletmesi için uygulamalı ve bilgilendirici içerikler sundu.

Katılımcılara verilen bilgiler, öğrenci davranışlarının izlenmesi, ailelerle iletişim kanallarının etkin kullanımının sağlanması ve okul politikalarının bu doğrultuda şekillendirilmesi gibi pratik adımları da içerdi. Böylece hem bireysel hem de kurumsal düzeyde etkin mücadele kapasitesi artırılmaya çalışıldı.

İş birliği ve sürdürülebilir çalışmalar:

Eğitim, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği iş birliğinde gerçekleştirildi. Bu ortaklık, okul yönetimlerinin konuya dair bilgi tabanını genişletmeyi ve sahada koordinasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sağlanması için bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürülmesi ve uygulama sonuçlarının takip edilmesiyle, okullarda koruyucu önlemlerin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak düzenlenen eğitim, okul yöneticilerinin farkındalığını artırarak bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve önleyici yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNE, ÖĞRENCİLERİN BAĞIMLILIK RİSKLERİNDEN KORUNMASI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA NARKOREHBER BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ.