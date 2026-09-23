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Üreticinin yanında Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma saha çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında saha ziyaretleri yapıldı; üreticilerle üretim ve uygulamalar yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üreticinin yanında Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma saha çalışmaları sürüyor

Üreticinin yanında Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma saha çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde üreticilere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Saha incelemeleri ve üreticilerle iletişim

Ziyaretlerde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi; ekipler üretim faaliyetleri ve mevcut uygulamalar hakkında üreticilerle ayrıntılı değerlendirmeler yaptı. Görüşmelerde bilgi alışverişi ve saha ihtiyaçlarının tespiti ön plana çıktı.

Projenin hedefleri ve devam eden çalışmalar

Çalışmalar, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üretimin güçlendirilmesine yönelik olarak sürdürülüyor. İl müdürlüğü yetkilileri, proje faaliyetlerinden yararlanan üreticilerle iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ‘KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ’ ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLERE YÖNELİK...

AFYONKARAHİSAR'DA ‘KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ’ ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLERE YÖNELİK SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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