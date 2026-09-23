Evciler'de hayvan kapasite denetimleri: sürdürülebilir üretime öncelik

Evciler'de kapasite incelemeleri sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştirildi:

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde, Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hayvancılık işletmelerinde kapsamlı kapasite incelemeleri yapıldı. Ekipler, işletmelerde yerinde kontroller gerçekleştirdi ve mevcut uygulamaları yerinde gözlemledi.

ne incelendi ve hangi tespitler yapıldı:

Çalışmalarda işletmelerin fiziki koşulları ile mevcut hayvan kapasiteleri değerlendirildi. Yapılan tespitler doğrultusunda, hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için gerekli olan hususlar not alındı ve değerlendirilmeye alındı.

saha çalışmaları devam ediyor:

İncelemelerin, bölgedeki hayvancılık işletmelerinin uzun vadeli üretim kapasitesinin korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, saha çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, alınan tespitlerin uygulamaya dönük adımlara temel oluşturacağı kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR'IN EVCİLER İLÇESİNDE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK KAPASİTE İNCELEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.