Dede Korkut Parkı'nda piknik coşkusu: yemek fişleri bir saatte tükendi

Etkinlik eğlence ve yoğun katılımla geçti

Eskişehir'de AK Parti İl Teşkilatı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen "Eskişehir Aile Pikniği"ne binlerce vatandaş katıldı. Güzel havayı değerlendirmek ve aileleriyle birlikte zaman geçirmek isteyen katılımcılar parkı doldurdu.

Organizasyon saat 12.00'de başlayarak gün boyu sürmesi planlanırken, dağıtılması öngörülen 25 bin yemek fişi, oluşan yoğun talep sonucu saat 13.00 itibarıyla tamamen tükendi.

Buluşma ve etkinliklerin içeriği:

Programda çocuklara yönelik çeşitli eğlenceler ve aktiviteler yer aldı. Katılımcılar etkinlik boyunca hem dinlenme hem de sosyal bir araya gelme fırsatı buldu.

Vatandaşların ortak değerlendirmesi:

Etkinliğe katılanlar, birlik ve beraberlik mesajları vererek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Düzenleyenler ise beklenenden hızlı tükenen yemek fişlerine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'DE AK PARTİ İL TEŞKİLATI TARAFINDAN DÜZENLENEN "ESKİŞEHİR AİLE PİKNİĞİ", BİNLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ. YOĞUN İLGİ GÖREN ETKİNLİKTE, GÜN BOYU YETMESİ PLANLANAN 25 BİN YEMEK FİŞİ 1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ.