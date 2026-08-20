Defne sağlık ekipleri yangın eğitimiyle müdahaleye hazırlandı

Defne'de sağlık personeline yangın eğitimi

Hatay'ın Defne ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yanma ve yangın bilgisi üzerine bir eğitim verildi. Eğitim, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendi ve personelin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında katılımcılara yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve bilinçli müdahale yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı. Oturumlarda risklerin tanınması ve yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmenin önemi vurgulandı.

Uygulamalı tatbikat:

Eğitimin ardından olası yangın durumlarına yönelik ilk müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla personelin yangın anında doğru ve hızlı müdahalede bulunabilmesine yönelik uygulamalı beceriler pekiştirildi ve müdahale sürecine hazırlık sağlandı.

DEFNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE YANGIN BİLGİSİ ANLATILIRKEN, ARDINDAN İLK MÜDAHALE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.