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Defne sağlık ekipleri yangın eğitimiyle müdahaleye hazırlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimiyle Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli yangın önlemleri ve bilinçli müdahaleyi uygulamalı tatbikatla öğrendi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Defne sağlık ekipleri yangın eğitimiyle müdahaleye hazırlandı

Defne'de sağlık personeline yangın eğitimi

Hatay'ın Defne ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yanma ve yangın bilgisi üzerine bir eğitim verildi. Eğitim, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendi ve personelin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında katılımcılara yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve bilinçli müdahale yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı. Oturumlarda risklerin tanınması ve yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmenin önemi vurgulandı.

Uygulamalı tatbikat:

Eğitimin ardından olası yangın durumlarına yönelik ilk müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla personelin yangın anında doğru ve hızlı müdahalede bulunabilmesine yönelik uygulamalı beceriler pekiştirildi ve müdahale sürecine hazırlık sağlandı.

DEFNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE YANGIN BİLGİSİ ANLATILIRKEN, ARDINDAN İLK...

DEFNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE YANGIN BİLGİSİ ANLATILIRKEN, ARDINDAN İLK MÜDAHALE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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