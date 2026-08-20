Alanya çevreyolunda ışıklarda akrobatik hareket yapan sürücü kamerada

Olayın gerçekleştiği nokta:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, ışıklarda kalkış yaptığı sırada motosiklet üzerinde akrobatik hareketler sergiledi.

Görüntülerin ayrıntıları:

Davranışlar, aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletlinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Videoda sürücünün yaptığı manevraların ardından seyir halinde normal şekilde ilerlemeye devam ettiği görülüyor; kayıtlar, hareketlerin devamlılığını net biçimde ortaya koyuyor.

Güvenlik kaygıları ve değerlendirme:

Kayda geçen bu tür akrobatik hareketler, trafikte hem sürücü hem de çevredeki yol kullanıcıları için yüksek risk teşkil ediyor. Kontrol kaybı ihtimali, kazalara yol açma riski ve trafikte tehlike yaratma olasılığı nedeniyle benzer davranışlara karşı dikkat ve farkındalık önem taşıyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR MOTOSİKLETLİNİN SEYİR HALİNDEYKEN YAPTIĞI TEHLİKELİ HAREKETLER, BAŞKA BİR MOTOSİKLETLİNİN KAMERASINA YANSIDI.