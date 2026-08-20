Nemrut heykellerine nanoteknolojiyle beş yıllık koruma programı

Nemrut'ta kapsamlı koruma çalışmaları devam ediyor:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller için 2025'te başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının bu yıl da sürdüğünü açıkladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alandaki müdahaleler, belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütülüyor ve çalışmaların ilk etabı beş yıl sürecek şekilde planlandı.

Uygulanan teknoloji ve malzemeler:

Çalışmalarda heykellerin yapısal bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla nanoteknolojik çözeltiler kullanılıyor. Yüzeylerdeki çatlaklar, taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla doldurularak taşların bünyesine su girişinin önlenmesi hedefleniyor. Bu müdahaleler eserlerin özgün görünümünde değişiklik yaratmadan, taşların dayanıklılığını artıracak şekilde titizlikle uygulanıyor.

Bilimsel denetim ve amaç:

Çalışmalar, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca yürütülüyor. Arkeometri araştırmaları ve bilimsel değerlendirmelerle hazırlanan plan, Nemrut'un binlerce yıllık mirasını zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı korumayı amaçlıyor. 1987'den beri UNESCO listesinde bulunan Nemrut'ta ilk kez bu ölçekte kapsamlı bir koruma programı uygulanıyor.

Bakan Ersoy, müdahalelerin özgünlüğe zarar vermeden gerçekleştirildiğini belirterek, çalışmaya katkı veren uzmanlara teşekkür etti. Projenin hedefi, Nemrut'un anıtsal değerlerini gelecek kuşaklara aynı özgünlükle aktarmak olarak ifade ediliyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KOMMAGENE KRALLIĞI’NIN EN ÖNEMLİ KUTSAL ALANLARINDAN NEMRUT DAĞI TÜMÜLÜSÜ’NDE YÜRÜTÜLEN KORUMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU.