Karadeniz Ereğli'den Hasan Ünlü'ye 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi

Hasan Ünlü'nün rütbe yükselişi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme ve atama çalışmaları sonucunda Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi. Terfi, kurum içi değerlendirmelerin ve liyakat esaslı atama prosedürlerinin bir sonucu olarak açıklandı.

terfi süreci:

Genel müdürlük bünyesindeki rütbe terfi ve atama çalışmaları, üst düzey emniyet personelinin görev kapasiteleri ile performans kriterleri gözetilerek yürütülüyor. Bu süreç kapsamında bir dizi değerlendirme yapıldı ve yükselmeye hak kazanan isimler belirlendi.

yeni görev yeri belirsizliği:

Ünlü'nün yeni görev yeri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilerleyen atama takvimi çerçevesinde duyurulacak. Resmi atama kararları açıklandığında, terfi eden personelin yeni görev yerleri ve sorumlulukları netleşecek.

Karadeniz Ereğli'de yürüttüğü görevle tanınan Hasan Ünlü, yapılan değerlendirme sonucunda 1. Sınıf rütbesine yükselen isimler arasında yer aldı ve terfi haberi kurum yetkilileri tarafından takibedilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRME VE ATAMALAR KAPSAMINDA, KARADENİZ EREĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ HASAN ÜNLÜ, 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE YÜKSELDİ.