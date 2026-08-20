Çekerek'te anız yangını 25 dönümlük arazide hasara yol açtı

Çekerek'te anız yangını kontrol altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyü Sarıburun mevkiinde çıkan anız yangını, kısa sürede yayılarak yaklaşık 25 dönüm arazide zarar oluşturdu.

Müdahale ve kontrol:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

Hasar ve soruşturma:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve zarar tespitine ilişkin inceleme başlattı.

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.-