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Çekerek'te anız yangını 25 dönümlük arazide hasara yol açtı

Çekerek ilçesi Arpaç köyü Sarıburun mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye, orman ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; 25 dönüm yandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Çekerek'te anız yangını 25 dönümlük arazide hasara yol açtı

Çekerek'te anız yangını kontrol altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyü Sarıburun mevkiinde çıkan anız yangını, kısa sürede yayılarak yaklaşık 25 dönüm arazide zarar oluşturdu.

Müdahale ve kontrol:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve daha fazla yayılmasının önüne geçildi.

Hasar ve soruşturma:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve zarar tespitine ilişkin inceleme başlattı.

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.-

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.-

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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