Yunusemre YEGEM'de son kayıt uyarısı: 30 Eylül son gün

Yunusemre YEGEM'de yeni dönem kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezleri (YEGEM), 5. sınıftan mezun gruplara kadar öğrencilere yönelik çok yönlü eğitim programlarını yeni dönemde de sürdürecek. Merkez, hem okul başarılarını artırmaya hem de sınav hazırlık sürecine destek olmaya odaklanıyor.

neler sunuluyor:

YEGEM bünyesindeki merkezlerde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar ve mezun grupları için kurslar planlandı. Toplamda 600 öğrenci merkezlerde eğitim alırken, bunlardan 50 öğrenci yüzde 100 burs desteğiyle faydalanıyor. Eğitim programı kapsamında yılda 40 farklı konu analizli deneme sınavı, düzenli soru çözümleri, birebir dersler ve etüt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Akademik desteğin yanı sıra merkezlerde öğrencilerin psikolojik ve rehberlik ihtiyaçlarına da önem veriliyor; bu hizmetler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi tarafından yürütülüyor. Ayrıca eğitim koçluğu sistemiyle öğrenciler birebir takip edilerek performans gelişimi planlanıyor.

kayıt ve başvuru bilgileri:

Yeni dönem kayıtları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2026 olarak açıklandı. YEGEM, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde hizmet veriyor ve hafta sonlarında da okul ile sınav hazırlık destekleri sunuyor.

Kayıt ve program detayları hakkında bilgi almak isteyenler Yunusemre Belediyesi YEGEM'in Tevfikiye ve Muradiye şubelerine başvurabilirler. Başvuruların son güne bırakılmaması ve kontenjan sınırlaması nedeniyle erken kayıt öneriliyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ GENÇLİK VE EĞİTİM MERKEZLERİ (YEGEM), YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA KATKI SUNMAYA HAZIRLANIYOR. 5. SINIFTAN MEZUN GRUPLARA KADAR GENİŞ BİR YELPAZEDE KURS DESTEĞİ VEREN MERKEZDE, YENİ DÖNEM KAYITLARI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİNİN 30 EYLÜL 2026 OLDUĞU BİLDİRİLDİ.