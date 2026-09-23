Demirözü'nde aileler afet ve sıfır atık eğitimini çevrelerine taşıyacak

eğitimin kapsamı ve uygulamalı gösterimler:

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yürütülen program kapsamında AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ile köy ve mahallelerde bir dizi eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlerde deprem, sel, su taşkını ve orman yangını gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı, afet anında doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi.

Özellikle deprem anında uygulanması gereken Çök-Kapan-Tutun hareketi eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sergilendi. Katılımcılara afet öncesi hazırlık, afet sırasında izlenecek adımlar ve afet sonrasında yapılması gerekenler detaylı biçimde aktarıldı.

hazırlık, planlama ve bilgilendirici materyaller:

Eğitimlerde ailelere Aile Afet ve Acil Durum Planı hazırlamaları, evdeki riskleri azaltmaları ve afet sonrasında ilk 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri hazır bulundurmaları tavsiye edildi. Çalışmalar sırasında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise sıfır atık ve gıda israfı konularında bilgilendirme yaparak, günlük yaşamda atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması önerilerinde bulundu.

köylerden gelen teyit ve yayılma taahhüdü:

Beşpınar köyü sakini Cihan Memiş öğrendiklerini ailesi ve çevresiyle paylaşacağını belirterek, "Depremden nasıl korunulur, orman yangınlarından, sel ve su taşkınından nasıl korunulur bunları da bir şekilde çevremize anlatıp bilgilendireceğiz" dedi. Çağıllı köyü Muhtarı Faik Serdar Bayrak ise, "Biz de burada olmayan vatandaşlarımıza bize iletilenleri aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Kur’an kursunda öğrenim gören Semra Kurtulmuş de katıldığı eğitimi özetleyerek, "Deprem anında, sırasında ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini öğrettiler. Sıfır atık hakkında da bilgilendirme yaptılar, gıda israfı konusunda uyarılarda bulundular" diye konuştu.

Gökçedere Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Temel Şeker ve Beşpınar Köyü Muhtarı Habip Yavuz da eğitimlere dair bilgi verip, ekiplerin broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmalarına teşekkür etti.

Yerel düzeyde yürütülen bu çalışmaların amacı, eğitim alan kişilerin öğrendiklerini ailelerine ve çevrelerine aktararak afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek ve günlük yaşamda çevresel bilinç oluşturulmasını desteklemektir.

KUR'AN KURSU EĞİTİMİ