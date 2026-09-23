Dolar 48,8316 +0,05%
Euro 55,8148 -0,11%
Bist 13.275,35 +0,58%
Altın Gram 6.838,79 -0,47%
EUR/USD 1,1425 -0,25%
Brent Petrol 95,93 +0,55%
--°

Demirözü'nde aileler afet ve sıfır atık eğitimini çevrelerine taşıyacak

Demirözü'de AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri deprem, sel, yangın, sıfır atık ve gıda israfı konularında uygulamalı eğitim verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:32

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 08:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Demirözü'nde aileler afet ve sıfır atık eğitimini çevrelerine taşıyacak

eğitimin kapsamı ve uygulamalı gösterimler:

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yürütülen program kapsamında AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ile köy ve mahallelerde bir dizi eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlerde deprem, sel, su taşkını ve orman yangını gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı, afet anında doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi.

Özellikle deprem anında uygulanması gereken Çök-Kapan-Tutun hareketi eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sergilendi. Katılımcılara afet öncesi hazırlık, afet sırasında izlenecek adımlar ve afet sonrasında yapılması gerekenler detaylı biçimde aktarıldı.

hazırlık, planlama ve bilgilendirici materyaller:

Eğitimlerde ailelere Aile Afet ve Acil Durum Planı hazırlamaları, evdeki riskleri azaltmaları ve afet sonrasında ilk 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri hazır bulundurmaları tavsiye edildi. Çalışmalar sırasında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise sıfır atık ve gıda israfı konularında bilgilendirme yaparak, günlük yaşamda atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması önerilerinde bulundu.

köylerden gelen teyit ve yayılma taahhüdü:

Beşpınar köyü sakini Cihan Memiş öğrendiklerini ailesi ve çevresiyle paylaşacağını belirterek, "Depremden nasıl korunulur, orman yangınlarından, sel ve su taşkınından nasıl korunulur bunları da bir şekilde çevremize anlatıp bilgilendireceğiz" dedi. Çağıllı köyü Muhtarı Faik Serdar Bayrak ise, "Biz de burada olmayan vatandaşlarımıza bize iletilenleri aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Kur’an kursunda öğrenim gören Semra Kurtulmuş de katıldığı eğitimi özetleyerek, "Deprem anında, sırasında ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini öğrettiler. Sıfır atık hakkında da bilgilendirme yaptılar, gıda israfı konusunda uyarılarda bulundular" diye konuştu.

Gökçedere Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Temel Şeker ve Beşpınar Köyü Muhtarı Habip Yavuz da eğitimlere dair bilgi verip, ekiplerin broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmalarına teşekkür etti.

Yerel düzeyde yürütülen bu çalışmaların amacı, eğitim alan kişilerin öğrendiklerini ailelerine ve çevrelerine aktararak afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek ve günlük yaşamda çevresel bilinç oluşturulmasını desteklemektir.

KUR&#039;AN KURSU EĞİTİMİ

KUR'AN KURSU EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Battalgazi'de üniversitelere yönelik tarih ve kültür turu
images

Simav yurdunda KYK öğrencilerine ve velilere manevi rehberlik tanıtıldı
images

Niğde'de projelerle 758 kişiye uyuşturucu farkındalığı
images

Sarıgöl'de okul yardımcılarına 8 saatlik iş güvenliği eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçaabat'ta şehir içi trafiği rahatlatacak Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Muğla'dan çevreci atılım: Teknofest 2026'da Türkiye ikinciliği

Tıp öğrencilerinden enfeksiyonlara karşı toplumda bilinçlendirme hamlesi

Mevsimlik işçilerin 3 milyon lira alacağı için dava açıldı: çavuş darp edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü