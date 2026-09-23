Bilecik'te öğrenci güvenliği için kapsamlı koordinasyon çağrısı

Bilecik'te okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla Bilecik'te önemli bir toplantı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekinin başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen buluşma 'Okul Güvenliği Toplantısı' adıyla düzenlendi.

toplantıya katılanlar:

Toplantıya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözerin yanı sıra 80 ilin valileri, 81 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il millî eğitim müdürleri katıldı. Bilecik temsilcileri arasında İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar da yer aldı.

ele alınan konular:

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Yetkililer, koordinasyonun güçlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde durdu.

Görüşülen başlıklar çerçevesinde iller arası uygulama ve denetim mekanizmalarının uyumlu yürütülmesi ve ortak adımların planlanması hedeflendi. Toplantı, eğitim dönemine hazırlık sürecinde güvenliğin öncelikli tutulduğunu vurgulayan bir koordinasyon çalışması olarak kayda geçti.

BİLECİK’TE OKULLAR İÇİN GÜVENLİK ZİRVESİ