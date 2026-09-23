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Tataristan ile iş ve yatırım fırsatları Eskişehir'de değerlendirildi

ESO'da düzenlenen toplantıda Tataristan ile ticari ilişkiler, yatırım fırsatları ve ortak üretim olanakları ele alındı; üyeler heyetle ikili görüşme yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tataristan ile iş ve yatırım fırsatları Eskişehir'de değerlendirildi

Tataristan iş ve yatırım gündemi Eskişehir'de konuşuldu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Tataristan İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda, iki bölge arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım imkânları ele alındı. Toplantı, firmaların Tataristan'ın iş ortamını ve olası iş birliklerini detaylı şekilde değerlendirmesine olanak sağladı.

Toplantıda ele alınan başlıca konular:

Görüşmelerde; Tataristan'ın yatırım ve ticaret ortamı, Eskişehir'in sanayi birikimi ve üretim kabiliyeti çerçevesinde ortaya çıkabilecek ortak projeler ile yatırım fırsatları tartışıldı. Üye firmaların temsilcileri, iş yapma süreçleri, yatırım prosedürleri ve ortak üretim modellerine ilişkin sorularını heyete yönelterek somut bilgileri aktardı.

Katılımcılar ve ikili görüşmeler:

Toplantıya ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Lenar Zamaliev, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Elena Fayzrakhmanova ile beraberindeki heyet ve ESO üyesi firmaların temsilcileri katıldı. Etkinlik kapsamında ESO üyesi firmalar ile Tataristan heyeti arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde, firmaların faaliyet alanlarına uygun ortak iş geliştirme ve karşılıklı yatırım imkânları masaya yatırıldı.

Toplantı, iki taraf arasında ileriye dönük iş birlikleri için zemin hazırlamayı ve firmaların somut adımlar atabilmesi için doğrudan iletişim kurmasını hedefledi. Katılımcılar, görüşmelerin devamı niteliğinde yeni temasların ve proje odaklı çalışmaların planlanması konusunda mutabık kaldı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN &#039;TATARİSTAN İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 'TATARİSTAN İŞ VE YATIRIM FIRSATLARI TOPLANTISI'NDA, ESKİŞEHİR İLE TATARİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ, KARŞILIKLI YATIRIM İMKANLARI VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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