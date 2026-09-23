Osmaneli'den ecdadın izine: 60 yaş üstü kadınların kültür yolculuğu başladı

gezi rotası:

Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Ecdadın İzinde Kültürel Hareketlilik projesinin ilk kafilesi, 60 yaş üstü kadınlar için düzenlenen kültür gezisine uğurlandı. Yolculuk, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını yerinde görmeyi amaçlıyor.

ziyaret edilecek noktalar:

Gezi kapsamında katılımcılar, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakih Türbesi ve Bozüyük Metristepe Zafer Anıtı gibi önemli mekânları ziyaret edecek. Tur, hem ibadet ve anma noktalarını hem de bölgenin zafer ve tarih anlatılarını kapsayacak şekilde planlandı.

uğurlama ve amaç:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun tarafından uğurlanan kafile için yapılan açıklamada, "Kıymetli büyüklerimize keyifli, huzurlu ve unutulmaz anılarla dolu bir yolculuk diliyoruz. Bu tür kültürel gezilerle büyüklerimizin farklı tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmelerine katkı sunmayı önemsiyoruz" ifadelerine yer verildi. Başkan Torun, projelerin sosyal bağları güçlendirmeye ve katılımcılara yeni deneyimler kazandırmaya hizmet ettiğini vurguladı.

Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğiyle düzenlenen bu tür etkinlikler, özellikle yaşlı nüfusun gündelik yaşamındaki hareketliliği ve sosyalleşmeyi artırmayı hedefliyor. Osmaneli'den yola çıkan kafile, planlanan rotayı tamamladıktan sonra ilçeye dönecek ve katılımcıların izlenimleri sonraki programlar için değerlendirilecek.

60 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR KÜLTÜR GEZİSİ İÇİN YOLA ÇIKTI