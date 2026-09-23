Yenilgiden ders alıp Balıkesirspor maçına odaklanan Eskişehirspor

Eskişehirspor hazırlıkları sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Eskişehirspor, ligin 4’üncü haftasında oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaşılan Bigaspor maçından 3-0 mağlubiyetle ayrılan takım, bu sonucu geride bırakmak için sahaya hazırlıklı çıkmayı hedefliyor.

Hazırlıkların odağı ve öncelikler:

Çalışmalarda erken pas alışkanlığı, savunma organizasyonu ve maç temposuna dönüş ön plana çıktı. Takım içi iletişim ve fiziksel hazırlıkların tamamlanması, teknik ekibin odaklandığı başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Oyuncuların moralini yükseltmek ve hafta içinde ritmi yakalamak için antrenman programı planlı şekilde ilerliyor.

Maç bilgileri ve beklentiler:

Eskişehirspor - Balıkesirspor karşılaşması 17 Eylül 2026 saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip için bu maç, hem puan hem de moral açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor; amaç, sahada daha dengeli ve tempolu bir görüntü sergilemek.

Eskişehirspor, ligde istikrar yakalamak ve sezonun ilerleyen bölümlerine daha sağlam bir başlangıç yapmak için sahaya kazanma motivasyonuyla çıkacak.

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, BALIKESİRSPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.