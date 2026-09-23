Hatay Büyükşehir Belediyesi gençlerin üniversite yolculuğunu bavul ve biletle kolaylaştırıyor

Projenin kapsamı ve yıllara göre dağılımlar:

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite eğitimi için farklı şehirlere gidecek öğrencilere yönelik yürütülen İlk Bavulum İlk Biletim Projesi, 2024 yılında başlatıldı ve 2026'da üçüncü yılına girdi. Proje kapsamında 2024 ve 2025'te yapılan dağıtımların ardından 2026 yılı içinde de destekler sürdürüldü.

Projenin iki yıllık bavul dağıtımı verileri şöyledir: 2024'te 6 bin 667 öğrenciye, 2025'te ise 8 bin 66 öğrenciye bavul desteği verildi; böylece 2024-2025 döneminde toplam 14 bin 733 öğrenciye bavul ulaştırıldı. 2026 yılı içinde de şu ana kadar 5 bin 953 öğrenciye bavul gönderildi.

Ulaşım desteği ve gelecek hedefleri:

Proje yalnızca bavul değil, aynı zamanda öğrencilere ulaşım desteği de sağlıyor. Ulaşım desteği tutarı yıllara göre artırıldı: 2024'te 2 bin TL, 2025'te 3 bin TL ve 2026'da 4 bin TL olarak belirlendi. 2026 yılı dağıtımları kapsamında ise şu ana kadar 6 bin öğrencinin banka hesabına 4 bin TL bilet desteği yatırıldı.

Yeni dönem başvuruları devam ediyor ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hedeflenen bavul desteği kapsamı 8 bin öğrenci olarak açıklandı. Projenin yetkilileri, desteklerin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bavul içeriği ve yerel paydaşların tepkisi:

Öğrencilere gönderilen bavullarda üniversite yaşamında ihtiyaç duyulabilecek kişisel bakım, hijyen ve günlük kullanım ürünleri yer alıyor. Bavullarda yer alan ürünler arasında powerbank, ajanda, kalem, havlu, çarşaf, diş macunu, diş fırçası, şampuan, duş jeli, yüz yıkama köpüğü, jilet, sabun, ıslak mendil, vücut bakım kremi, tarak, tırnak makası, el kremi, hijyen kiti ve terlik gibi malzemeler bulunuyor.

Projeden yararlanan öğrenciler, sağlanan bavul ve ulaşım desteğinin farklı şehirlere giderken temel ihtiyaçları karşıladığını belirterek HBB'ye teşekkür etti. Ayrıca Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da proje kapsamında sağlanan destek için HBB'ye teşekkürlerini iletti.

HBB yetkilileri, "İlk Bavulum İlk Biletim Projesi" ile gençlerin yeni bir şehre ve üniversite yaşamına daha hazırlıklı başlamalarına katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak öğrencilere yönelik desteğin devam edeceğini kaydetti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN BAVUL DAĞITIMINDAN GÖRÜNTÜLER.