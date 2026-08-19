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Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi

AFAD verilerine göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 17.43'te, 7 kilometre derinlikte kaydedildi; çevrede artçılar da hissedildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:03

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Emre Koç

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi

sarsıntının ayrıntıları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğündeki deprem saat 17.43'te meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve İstanbul'un çeşitli noktalarında hissedildi.

artçılar ve kayıtlar:

AFAD verilerinde aynı merkez üste ilişkin olarak 1.5, 2.2, 2.3 ve 2.6 büyüklüklerinde depremler kaydedildi. Bu tür küçük çaplı artçılar genellikle lokal ölçekte hissediliyor.

AFAD kayıtlarında sarsıntının yerel saat ve derinlik bilgileri yer aldı; İstanbul'un çeşitli noktalarında hissedildiği kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ ADALAR OLAN 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.

MERKEZ ÜSSÜ ADALAR OLAN 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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