Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi

sarsıntının ayrıntıları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğündeki deprem saat 17.43'te meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve İstanbul'un çeşitli noktalarında hissedildi.

artçılar ve kayıtlar:

AFAD verilerinde aynı merkez üste ilişkin olarak 1.5, 2.2, 2.3 ve 2.6 büyüklüklerinde depremler kaydedildi. Bu tür küçük çaplı artçılar genellikle lokal ölçekte hissediliyor.

AFAD kayıtlarında sarsıntının yerel saat ve derinlik bilgileri yer aldı; İstanbul'un çeşitli noktalarında hissedildiği kaydedildi.

MERKEZ ÜSSÜ ADALAR OLAN 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ.