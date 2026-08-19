Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Türkiye'nin insani yardım rolü: kadim değerlerle örnek olmaya devam

Erdoğan, Türkiye'nin milli gelire oranla en çok insani yardım yapan ülke konumunu sürdürdüğünü ve Gazze başta ihtiyaç sahiplerine el uzatacağını duyurdu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Türkiye'nin insani yardım rolü: kadim değerlerle örnek olmaya devam

Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uluslararası yardım alanındaki duruşunu özetledi. Paylaşımında, tarihi ve medeniyet kökenlerine vurgu yaparak bu konunun siyaset üstü olduğunu belirtti ve ülkenin yardım politikasını savundu.

Sorumluluk ve gerekçe:

Erdoğan, toplumların ortak sorumluluğuna işaret ederek, 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması durumunun tüm dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Mesajında, mazlumlar, yetimler ve muhtaçların yardımına koşmanın dinî ve insani bir görev olduğuna dikkat çekti.

Uygulama alanları ve taahhüt:

Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkiye'nin, 'tarihi ve kadim medeniyet değerlerinden aldığı güçle' hareket ettiğini vurguladı ve ülkenin dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunu sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, yardım çabalarının devam edeceğini belirterek özellikle Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatılacağını yineledi.

Paylaşım, Türkiye'nin uluslararası insani yardım politikasının hem söylem hem de uygulama açısından devam edeceği mesajını net biçimde verdi. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, ihtiyaç bölgelerine yönelik desteğin önümüzdeki dönemde de öncelikli kalmaya devam edeceğinin işareti oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, &quot;DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ&quot; DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ" DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: yeni boru hatları Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltıyor
images

bakan çiftçi: kapımız da gönlümüz de roman kardeşlerimize açıktır
images

Milletvekili Orhan Ateş Eko-Köy'de doludan etkilenen üreticilerin taleplerini di...
images

DMM: Bilkent gazi uyum evi'ne alınmadıkları iddiası gerçek dışı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi