Türkiye'nin insani yardım rolü: kadim değerlerle örnek olmaya devam

Erdoğan'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uluslararası yardım alanındaki duruşunu özetledi. Paylaşımında, tarihi ve medeniyet kökenlerine vurgu yaparak bu konunun siyaset üstü olduğunu belirtti ve ülkenin yardım politikasını savundu.

Sorumluluk ve gerekçe:

Erdoğan, toplumların ortak sorumluluğuna işaret ederek, 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması durumunun tüm dünyayı harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Mesajında, mazlumlar, yetimler ve muhtaçların yardımına koşmanın dinî ve insani bir görev olduğuna dikkat çekti.

Uygulama alanları ve taahhüt:

Cumhurbaşkanı açıklamasında Türkiye'nin, 'tarihi ve kadim medeniyet değerlerinden aldığı güçle' hareket ettiğini vurguladı ve ülkenin dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunu sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, yardım çabalarının devam edeceğini belirterek özellikle Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatılacağını yineledi.

Paylaşım, Türkiye'nin uluslararası insani yardım politikasının hem söylem hem de uygulama açısından devam edeceği mesajını net biçimde verdi. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri, ihtiyaç bölgelerine yönelik desteğin önümüzdeki dönemde de öncelikli kalmaya devam edeceğinin işareti oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ" DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI