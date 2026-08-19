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Deniz kentinde ücretsiz fırsat: Babil su sporları merkezinde mersinliler denizle buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli'deki Babil Su Sporları Merkezi, Nisan 2024'ten itibaren kano, SUP ve çocuk yelken branşlarında ücretsiz eğitim vererek binlerce kişiyi denizle buluşturuyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Deniz kentinde ücretsiz fırsat: Babil su sporları merkezinde mersinliler denizle buluşuyor

Babil Su Sporları Merkezi kısa sürede ilgi odağı oldu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezitli'de açılan Babil Su Sporları Merkezi, kentte denizle kurulan bağı güçlendirmek amacıyla kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarda hizmet veriyor. Ücretsiz eğitimlerle vatandaşlara su sporlarına erişim sağlanırken, katılımcılar Akdeniz manzarası eşliğinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor.

Katılım rakamları ve hedef kitle:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Nisan 2024'te hizmete açtığı merkeze yoğun ilgi oldu. Merkezde açıldığı günden bu yana kano branşında bin, SUP branşında 250 ve çocuk yelken branşında 200 kişiye eğitim verildi. Kano ve SUP branşları yetişkinlere yönelik olurken, çocuk yelken programları 7-15 yaş arası yüzme bilen çocuklara yönelik düzenleniyor.

Eğitim takvimi ve kayıt koşulları:

Babil Su Sporları Merkezi Kano Antrenörü Serkan Topaloğlu, merkezin açıldığı günden beri vatandaşlara ücretsiz eğitim verildiğini, farklı yaş gruplarına göre programlar oluşturduklarını belirtti. Topaloğlu, 'Merkezimizde 2024 Nisan ayından itibaren kano branşında bin, SUP branşında 250 ve çocuk yelken branşında 200 yurttaşımıza hizmet verdik' diyerek sayılardaki artışa dikkat çekti.

Kayıt koşulları branşa göre değişiyor: Çocuk yelken eğitimlerine 7-15 yaş arası yüzme bilen çocuklar başvurabiliyor. SUP ve kano branşları için ise 18 yaş ve üstü, yüzmeyi bilen vatandaşlar kimlik fotokopileriyle merkeze gelerek kayıt yaptırabiliyor.

Eğitim saatleri de branşa göre planlanıyor. Çocuk yelken eğitimleri genellikle hafta içi yapılıyor; okulların açılmasıyla birlikte hafta sonu programları da sürdürülüyor. Eğitimler sabah saat 09.00 civarında başlayıp akşam 16.00'ya kadar devam ediyor. Kano ve paddle board dersleri ise gün doğumuyla birlikte, sabah 06.00 ya da 07.00'de başlayıp durgun suda gerçekleştiriliyor.

Gençlere ve kent kimliğine katkı:

Merkez, su sporlarına ilgi duyan çocuk ve gençlere yeni deneyimler sunarken Mersin'in deniz kenti kimliğinin pekişmesine de katkı sağlıyor. Belediyenin ücretsiz programları, deniz sporlarına erişimi artırarak hem spor kültürünü yaygınlaştırmayı hem de toplum sağlığına olumlu katkı yapmayı hedefliyor.

MERSİN’DE ÜCRETSİZ SU SPORLARI EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ BABİL SU SPORLARI MERKEZİ, KANO, SUP VE...

MERSİN’DE ÜCRETSİZ SU SPORLARI EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ BABİL SU SPORLARI MERKEZİ, KANO, SUP VE ÇOCUK YELKEN BRANŞLARINDA VATANDAŞLARI DENİZLE BULUŞTURUYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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