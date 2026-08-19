Balıkesir Üniversitesi tıp fakültesi 2026'da tercih edilirliğini artırdı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2026 yerleştirmelerinde öne çıktı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla akademik tercih edilirlik ve başarı düzeyinde kayda değer bir ilerleme kaydetti. Fakültenin taban puanı 2025'te 486,25896 iken 2026'da 504,66184 olarak gerçekleşti. Bu yükseliş, başarı sıralamasının da 18.350'den 15.800'e çıkarak 2.550 basamaklık bir iyileşme göstermesiyle desteklendi. 2026'da fakültenin 170 kişilik kontenjanının tamamı doldu ve kontenjan doluluk oranı yüzde 100 olarak kaydedildi.

yıllara göre performans eğilimi:

Fakültenin son yıllara ilişkin verileri istikrarlı bir yükselişi işaret ediyor. 2023 yılında 496,93964 puan ile 160 kontenjan alan Tıp Fakültesi 20.615 başarı sırasında yer alırken, 2024'te 170 kontenjanla taban puan 478,64709 ve başarı sırası 20.419 oldu. 2025'te tekrar 170 kontenjanla taban puan 486,25896 ve başarı sırası 18.350 seviyesine yükseldi. 2026'da ise fakülte, taban puanını yaklaşık 18,40 puan artırarak başarı sırasını daha da ilerletti.

dekanın değerlendirmesi ve kurumsal katkılar:

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu, sonuçların yalnızca puan veya sıralama değişikliği olmadığını vurguladı: "Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak 2026 YKS sonuçlarında başarı çıtamızı daha da yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. 2025 yılında 18.350 olan başarı sıramızın 2026 yılında 15.800’e yükselmesi ve taban puanımızın 504,66’ya ulaşması, fakültemizin doğru yönde ilerlediğinin önemli bir göstergesidir."

Ayazoğlu, bu başarının üniversite yönetiminin vizyonu ve desteğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun sağlık eğitimine yönelik hedeflerinin motivasyon sağladığını ifade etti. "Bu başarı ortak bir emeğin sonucudur" sözleriyle akademik ve idari personelin katkısına teşekkür etti.

gelecek hedefleri: eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma:

Dekan, hedefin yalnızca sıralamayı yükseltmek olmadığını, aynı zamanda bilim üreten, nitelikli hekim yetiştiren ve araştırma kapasitesini artıran bir fakülte inşa etmek istediklerini vurguladı. Öncelikler arasında uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi, simülasyon ve teknoloji destekli eğitim modellerinin yaygınlaştırılması, araştırma kültürünün güçlendirilmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması yer alıyor.

Ayazoğlu, 15.800 başarı sırasını "sonuç değil, yeni bir başlangıç" olarak tanımlayarak önümüzdeki yıllarda eğitim ve araştırma kalitesini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti ve öğrencilere, akademik-idari personele ve rektörlüğe teşekkür etti.

kurumsal etkiler ve izlenecek adımlar:

2026 YKS sonuçları Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin marka değerinin ve tercih edilirliğinin arttığına işaret ediyor. Fakülte yönetimi, eğitim kalitesini artırmaya, araştırma projelerini geliştirmeye ve öğrencilerin bilimsel çalışmalara erken dönemde dahil edilmesine yönelik adımları sürdürecek. Bu gelişme, fakültenin uzun vadeli hedefleri için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA BİRLİKTE AKADEMİK BAŞARI VE TERCİH EDİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR İVME YAKALADI.