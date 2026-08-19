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Özel öğrencilerin el emeği ürünleri satışla destek buldu

Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yaz okulu öğrencilerce hazırlanan reçel, kolye ve bileklikler firma tarafından satın alındı; öğrenciler sevinç yaşadı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Özel öğrencilerin el emeği ürünleri satışla destek buldu

Emek ve üretim süreci:

Zafer Özel Eğitim Meslek Okulunda Atakum ilçesinde yürütülen yaz okulu programında öğrenciler hem günlük yaşam becerileri üzerine eğitim aldı hem de üretim faaliyetlerine katıldı. Yiyecek ve içecek hizmetleri dersinde uygulamalı olarak hazırlanan reçeller ile el sanatları atölyelerinde yapılan kolye ve bileklikler, öğrencilerin el emeğiyle ortaya çıktı.

Daha önce okul bahçesinde domates, biber ve salatalık yetiştirerek hasat yapan öğrenciler, atölye çalışmalarında edindikleri becerileri bu ürünlere de taşıdı. Üretim süreci, hem malzeme seçimi hem de paketleme aşamalarında öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi.

Satış ve destek:

Öğrencilerin hazırladığı reçel, kolye ve bileklikler ilgi gördü; özel bir firma reçellerin tamamını satın alarak okulun çalışmalarına maddi destek verdi. Firma yetkilileri ayrıca el emeği takımlardan da alım yaparak öğrencilere katkıda bulundu. Ürünlerin alınıp satılması, okulun sosyal sorumluluk ağının desteğini gösterdi.

Öğrenci gelişimi ve teşekkür:

Öğretmenler, öğrencilerin üretim sürecine katılmasının hem becerilerini geliştirdiğini hem de özgüven kazanmalarına katkı sağladığını belirtti. Üretimden gelir elde edilmesinin, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görmeleri açısından önemli olduğu vurgulandı.

Veliler ve firma yetkilileri, öğrencilerin emek ve özverilerini takdir ederek okul yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Mustafa Yiğit de çalışmalara verdiği destek nedeniyle katılımcılara teşekkürlerini iletti. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin mutluluğuna ve gelişimine olumlu yansıdığı belirtildi.

OKULUN YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ DERSİNDE UYGULAMALI OLARAK HAZIRLANAN REÇELLER İLE EL...

OKULUN YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ DERSİNDE UYGULAMALI OLARAK HAZIRLANAN REÇELLER İLE EL SANATLARI ATÖLYELERİNDE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN YAPILAN KOLYE VE BİLEKLİKLER SATIŞA ÇIKARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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