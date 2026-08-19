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Tercihlerde güvenin simgesi ADÜ, kontenjanın yüzde 99,77'sini doldurdu

ADÜ, 2026 YKS yerleştirmelerinde 7.832 kontenjanın 7.814’ünü doldurarak yüzde 99,77 doluluğa ulaştı; lisans ve ön lisans oranları yüksek kaldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tercihlerde güvenin simgesi ADÜ, kontenjanın yüzde 99,77'sini doldurdu

Tercihlerde güvenin simgesi ADÜ, kontenjanın yüzde 99,77'sini doldurdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla yüksek doluluk oranı kaydetti. Toplam 7.832 kişilik kontenjanın 7.814'ü doldu ve üniversitenin genel doluluk oranı yüzde 99,77 olarak gerçekleşti.

yerleştirme dağılımı:

Lisans düzeyinde 3.720 kontenjanın 3.708'i dolduruldu; lisans doluluk oranı yüzde 99,68 oldu. Ön lisans programlarında ise 4.112 kontenjana karşılık 4.106 öğrenci yerleşti ve ön lisans doluluk oranı yüzde 99,85 olarak kaydedildi.

rektörün değerlendirmesi:

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, bu sonuçların üniversiteye duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti. Kent, elde edilen yüksek doluluk oranlarının eğitimdeki güçlü konumu yansıttığını vurguladı ve üniversitenin hedeflerini anlattı.

Rektör Kent, üniversitenin eğitim, bilim ve araştırma alanlarında daha güçlü, yenilikçi bir araştırma üniversitesi olmayı amaçladığını; teknolojiye, dijital dönüşüme ve yenilikçi araştırmalara önem verdiklerini söyledi. Kent, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı ve üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırmayı temel hedefler arasında sıraladı.

Rektör Kent sözlerini şöyle özetledi: 'Öğrencilerimiz geleceğini ADÜ’de görüyor.' Üniversite, bu yerleştirme sonuçlarıyla hem lisans hem de ön lisans düzeyinde kontenjanlarına yakın bir doluluk sağlayarak yükseköğretimde tercih edilen kurumlar arasındaki konumunu pekiştirdi.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA BİRLİKTE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NİN...

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA BİRLİKTE AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ’NİN (ADÜ) 7 BİN 832 KİŞİLİK KONTENJANININ 7 BİN 814’Ü DOLARKEN, TOPLAM DOLULUK ORANI YÜZDE 99,77’YE ULAŞTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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