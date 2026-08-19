Evde spor alışverişi canlandı: koşu bandından kreatine talep yükseldi

Hepsiburada verileri 2026'nın ilk 7 ayını gösteriyor

Hepsiburada’nın 2026’nın ilk 7 ayına ilişkin verilerine göre, fitness ve kondisyon ürünleri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Kapsamlı talep artışı barfiks ve pilatestan dambıla, mat ve minderlere kadar yayıldı. Dönemin en çok satan ürünü ise koşu bandı oldu; koşu bandına talep Mart ayında yüzde 235 artış gösterdi.

Evde farklı spor rutinlerine ilgi arttı:

Kategori bazında yükselişler dikkat çekiyor. Barfiks ve şınav barlarına talep ilk 7 ayda yüzde 82 artarken, pilates ve yoga ekipmanlarında artış yüzde 80 olarak kaydedildi. Dambıl ve ağırlık plakalarında artış yüzde 79, mat ve minderlere yönelik talep ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık sütunlara bakıldığında bazı ürün gruplarında ani sıçramalar görüldü: Nisan ayında pilates ve yoga malzemelerine talep yüzde 133, mat ve minderlere talep yüzde 99 arttı. Barfiks ve şınav barları ile dambıl ve ağırlık plakalarında ise yılın ilk 7 ayının en yüksek talep düzeyine Temmuz ayında ulaşıldı.

Spor giyimi ve beslenme ürünlerinde hareketlilik:

Fitness ekipmanlarındaki hareketlilik spor giyim satışlarına da yansıdı. En yüksek artış şort grubunda görüldü; geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yaklaşık yüzde 100 arttı. Kadınlarda öne çıkan ürünler arasında spor büstiyeri, tayt ve sporcu atleti bulunurken; erkek tüketicilerde spor şortu, futbol tişörtü ve eşofman altı en çok tercih edilenler oldu.

Sporcu beslenmesi kategorisinde de talep yükseldi. Kolajen tablet en çok satın alınan ürün olurken, magnezyum ve çikolata aromalı protein tozu da öne çıktı. Bu kategoride en yüksek satış artışı kreatinde görüldü; kreatin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 137 artarken, protein tozu satışları yaklaşık yüzde 101 yükseldi.

Veriler, evde spor yapma alışkanlığının çeşitlenerek sürdüğünü ve tüketicilerin ekipman, giyim ile beslenme ürünlerini birlikte sepetlerine eklediğini gösteriyor. Bu eğilim, hem aylık dalgalanmalar hem de yıllık karşılaştırmalarda net biçimde ortaya çıkıyor.

HEPSİBURADA’NIN YILIN İLK 7 AYINA İLİŞKİN VERİLERİNE GÖRE, FİTNESS VE KONDİSYON ÜRÜNLERİ SATIŞLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 60 ARTTI. DÖNEMİN EN ÇOK SATAN ÜRÜNÜ KOŞU BANDI OLDU.