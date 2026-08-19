Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Evde spor alışverişi canlandı: koşu bandından kreatine talep yükseldi

Hepsiburada verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında fitness ve kondisyon ürünleri satışları yüzde 60 arttı; koşu bandı dönemin en çok satanı oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Evde spor alışverişi canlandı: koşu bandından kreatine talep yükseldi

Hepsiburada verileri 2026'nın ilk 7 ayını gösteriyor

Hepsiburada’nın 2026’nın ilk 7 ayına ilişkin verilerine göre, fitness ve kondisyon ürünleri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Kapsamlı talep artışı barfiks ve pilatestan dambıla, mat ve minderlere kadar yayıldı. Dönemin en çok satan ürünü ise koşu bandı oldu; koşu bandına talep Mart ayında yüzde 235 artış gösterdi.

Evde farklı spor rutinlerine ilgi arttı:

Kategori bazında yükselişler dikkat çekiyor. Barfiks ve şınav barlarına talep ilk 7 ayda yüzde 82 artarken, pilates ve yoga ekipmanlarında artış yüzde 80 olarak kaydedildi. Dambıl ve ağırlık plakalarında artış yüzde 79, mat ve minderlere yönelik talep ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık sütunlara bakıldığında bazı ürün gruplarında ani sıçramalar görüldü: Nisan ayında pilates ve yoga malzemelerine talep yüzde 133, mat ve minderlere talep yüzde 99 arttı. Barfiks ve şınav barları ile dambıl ve ağırlık plakalarında ise yılın ilk 7 ayının en yüksek talep düzeyine Temmuz ayında ulaşıldı.

Spor giyimi ve beslenme ürünlerinde hareketlilik:

Fitness ekipmanlarındaki hareketlilik spor giyim satışlarına da yansıdı. En yüksek artış şort grubunda görüldü; geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yaklaşık yüzde 100 arttı. Kadınlarda öne çıkan ürünler arasında spor büstiyeri, tayt ve sporcu atleti bulunurken; erkek tüketicilerde spor şortu, futbol tişörtü ve eşofman altı en çok tercih edilenler oldu.

Sporcu beslenmesi kategorisinde de talep yükseldi. Kolajen tablet en çok satın alınan ürün olurken, magnezyum ve çikolata aromalı protein tozu da öne çıktı. Bu kategoride en yüksek satış artışı kreatinde görüldü; kreatin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 137 artarken, protein tozu satışları yaklaşık yüzde 101 yükseldi.

Veriler, evde spor yapma alışkanlığının çeşitlenerek sürdüğünü ve tüketicilerin ekipman, giyim ile beslenme ürünlerini birlikte sepetlerine eklediğini gösteriyor. Bu eğilim, hem aylık dalgalanmalar hem de yıllık karşılaştırmalarda net biçimde ortaya çıkıyor.

HEPSİBURADA’NIN YILIN İLK 7 AYINA İLİŞKİN VERİLERİNE GÖRE, FİTNESS VE KONDİSYON ÜRÜNLERİ SATIŞLARI...

HEPSİBURADA’NIN YILIN İLK 7 AYINA İLİŞKİN VERİLERİNE GÖRE, FİTNESS VE KONDİSYON ÜRÜNLERİ SATIŞLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 60 ARTTI. DÖNEMİN EN ÇOK SATAN ÜRÜNÜ KOŞU BANDI OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besler inovasyon odaklı büyümeyle ilk yarıda cirosunu 19,6 milyar TL’ye taşıdı
images

Gurbetçi akını yerine sessizlik: Kırşehir'de araç kiralama durgunluğu
images

Edremit TDİOSB’de yatırımcı dönemi başlıyor
images

kktc’nin dijital ve ekonomik geleceğini omuz omuza inşa etme sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi