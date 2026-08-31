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Denizlere umutla açıldılar: Tekirdağ’da palamut sezonu başladı

Tekirdağ’ın Kumbağ Limanı’nda av yasağı sona erdi; tekneler dualarla denize açıldı, ücretsiz balık ikramı ve havai fişek gösterileri uzun kuyruklar oluşturdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Emre Koç

Denizlere umutla açıldılar: Tekirdağ’da palamut sezonu başladı

Kumbağ limanında yeni sezon coşkusu:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Balıkçı Limanı, av yasağının sona ermesiyle birlikte yeni sezona ritüellerle girdi. Tekneler dualarla uğurlandı, limanda düzenlenen programda vatandaşlara ücretsiz balık ikramı yapıldı ve etkinlik boyunca uzun kuyruklar oluştu. Program, hem balıkçılar hem de bölge halkı için sezonun bereketli geçmesi temennisini taşıdı.

etkinlikte öne çıkanlar:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen açılışta, liman çıkışında bir havai fişek gösterisi düzenlenerek renkli görüntüler oluştu. Balık almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklar, dağıtılan ücretsiz servisin yoğun ilgi gördüğünü gösterdi. Uğurlama sırasında balıkçı aileleri ve vatandaşlar teknelere el sallayarak, vira bismillah nidalarıyla denize açılmalarına tanıklık etti.

balıkçıların beklentileri ve mesajlar:

Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge, yeni sezona ilişkin umutlu olduklarını belirterek özellikle palamut için beklentilerin yüksek olduğunu söyledi. Bilge, "Bu sene çok umutluyuz. Palamut balığı bol gösteriyor. Allah nasip kısmet ederse, nasibimiz varsa bol, iyi bir sene bekliyoruz" ifadelerini kullandı ve Karadeniz’de görülen palamut yoğunluğuna dikkat çekti. Ayrıca Bilge, ardı sıra lüfer, hamsi beklentisinin de paylaşıldığını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise konuşmasında balık tüketiminin sağlığa katkısına vurgu yaparak, bir hekim olarak "haftada en az iki defa balık yemek" gerektiğini hatırlattı. Yüceer, halka uygun fiyatlı balık ulaşması temennisini dile getirerek balıkçılara "Rüzgarınız kolayına, deniziniz sakin, ağınız dolu, kazancınız bereketli olsun. Vira Bismillah" sözleriyle seslendi.

Yeni sezonun başlamasıyla Kumbağ Limanı’ndan tekneler birer birer Marmara ve Karadeniz’e açıldı; hem bölge ekonomisi hem de halkın sofralarına taze ve erişilebilir balık ulaşması yönünde beklentiler umutlarla birlikte denize taşındı.

Tekirdağ’da balıkçılar &quot;Vira Bismillah&quot; dedi: Palamut umutları denizi sardı

Tekirdağ’da balıkçılar "Vira Bismillah" dedi: Palamut umutları denizi sardı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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