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Denizli itfaiyesi avm'lerde müdahale hazırlığını yerinde sınadı

Denizli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, AVM'lerde yangın ve acil durum hazırlığını artırmak için tahliye, algılama ve müdahale uygulamaları yerinde denetledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Merve Çelik

Denizli itfaiyesi avm'lerde müdahale hazırlığını yerinde sınadı

Denizli büyükşehir itfaiyesi sahada

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki alışveriş merkezlerinde olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla kapsamlı teknik incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmaya İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, müdahale ve önleme şube müdürleri, bölge amirleri ile vardiya çavuşları katılım sağladı; AVM yönetimleri ve teknik ekiplerle birlikte saha değerlendirmeleri yapıldı.

saha incelemelerinin odağı:

Denetimler sırasında teorik planlamalar gerçek koşullarda test edildi. Ekipler, acil tahliye planlarının işlevselliği, erken algılama ve uyarı sistemlerinin aktiflik durumu ile itfaiye araçlarının olay yerine yaklaşım hatlarını ayrıntılı şekilde inceledi. Ayrıca binaların genel yapısal durumu, itfaiye altyapı yeterlilikleri ve kritik teknik hacimler uzman ekiplerce yerinde değerlendirildi.

koordinasyon ve müdahale etkinliğinin artırılması:

Çalışmalar, kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesine ve ortak operasyonel uyum sürecinin geliştirilmesine odaklandı. Ortak saha tatbikatları ve değerlendirmeler sayesinde olası bir acil durumda ekiplerin refleks süresinin kısalması ve müdahale etkinliğinin artması hedeflendi. Denetimler sonunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik adımlar ve ortak çalışma planları paylaşıldı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE OLASI YANGIN VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KAPSAMLI BİR TEKNİK İNCELEME PROGRAMI BAŞLATTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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