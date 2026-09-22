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Denizli'de yağmur suyu depolanıyor, belediye hizmetlerinde kullanılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Asfalt Şantiyesi ve Asri Mezarlık'ta kurduğu depolarla yağmur suyunu toplayıp araç yıkama ve belediye hizmetlerinde kullanıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli'de yağmur suyu depolanıyor, belediye hizmetlerinde kullanılıyor

Sürdürülebilir su yönetimi uygulaması

Denizli Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve tasarrufun artırılması amacıyla yeni bir adım attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan çalışma kapsamında kent genelinde sürdürülebilir su yönetimini güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriliyor.

uygulamanın kapsamı:

Proje kapsamında Asfalt Şantiyesi Yerleşkesi ile Asri Mezarlık'ta kurulan yağmur suyu depolama sistemleri, yağışlarla gelen suları güvenli biçimde biriktiriyor. Depolanan su, özellikle iş makineleri ve hizmet araçlarının yoğun olarak kullanıldığı noktalarda yeniden kullanılacak şekilde düzenlendi.

su tasarrufu ve hizmetlerde kullanım:

Biriktirilen yağmur suları öncelikle araç yıkama işlemlerinde kullanılarak şebeke suyuna olan bağımlılık azaltılıyor. Uygulama, mevcut su kaynaklarının korunmasına katkı sağlarken belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğini de artırıyor; doğal yollarla elde edilen su, herhangi bir kayba uğramadan tekrar işlev kazanıyor.

Projeyle ilgili takip ve değerlendirme çalışmalarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı sürdürecek. Bu adım, kent genelinde alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI VE SU TASARRUFUNUN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI VE SU TASARRUFUNUN ARTIRILMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ. ASFALT ŞANTİYESİ YERLEŞKESİ VE ASRİ MEZARLIK’TA KURULAN YAĞMUR SUYU DEPOLAMA SİSTEMLERİ SAYESİNDE, YAĞIŞ SULARI TOPLANARAK BELEDİYE HİZMETLERİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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