Denizli’de zamana karşı arama: 79 yaşındaki Alzheimer hastası için yardım çağrısı

kayıp kişinin tanımı:

Denizli'de yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, 25 Ağustos Salı günü kayboldu. Ailesi ve yakın çevresi o tarihten bu yana Bilgiç'e ulaşılamadığını bildiriyor.

Bilgiç'in fiziksel özellikleri şu şekilde: 1,75 metre boyunda ve yaklaşık 75 kilogram ağırlığında, kumral tenli, kır saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtildi. Kaybolduğu sırada üzerinde lacivert pantolon ve yeşil atlet olduğu öğrenildi.

arama çalışmaları ve aile çağrısı:

Yakınları, Bilgiç'in Alzheimer hastası olması nedeniyle sağlık durumundan derin endişe duyduklarını; bulunduğu yere ilişkin bilgi sahibi olanlardan destek istediklerini açıkladı. Aile, kısa zamanda doğru bilgiye ulaşmak için çevreden ve sosyal medyadan gelen paylaşımları da takip ediyor.

görmüş olanlardan istenenler:

Behçet Bilgiç'i gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin en yakın emniyet birimine ya da güvenlik güçlerine bilgi vermeleri isteniyor. Olası ihbarlar, kayıp kişinin güvenli şekilde bulunması için yetkililer tarafından değerlendirilecek.

DENİZLİ’DE YAŞAYAN 79 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAMDAN HABER ALINAMIYOR.