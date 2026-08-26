Jandarma 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü Bayburt'ta yakaladı

Bayburt'ta jandarma operasyonu:
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42)'yi yakaladı.
operasyonun kapsamı:
Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan R.E.'nin hakkında kayıtlı hüküm, 12 yıl 6 ay hapis cezası olarak yer alıyor. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.
adli süreç ve cezaevi nakli:
Yakalanan hükümlü, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli işlemler tamamlandıktan sonra R.E., verilen karara istinaden cezaevine gönderildi.
BAYBURT’TA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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