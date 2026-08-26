Cezayir'de alevler altı vilayete yayıldı, 72 yangın bildirildi

olayın özeti:

Cezayir Sivil Savunma Kurumu, son 24 saatte ülkenin altı farklı bölgesinde toplam 72 orman yangını çıktığını açıkladı. Yapılan müdahaleler sonucu yangınlardan 64'ünün söndürüldüğü, 8 yangına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

etkilenenen bölgeler:

Yangınların kaydedildiği vilayetler arasında El Tarf, Jijel, Batna, Tebessa, Konstantin ve Setif bulunuyor. Kurum açıklamasına göre halen aktif olan yangınlar ağırlıklı olarak Jijel vilayetinde yoğunlaştı; burada ekipler iki yangına müdahale etmeye devam ediyor.

müdahale ve tahliyeler:

Söndürme çalışmalarına çok sayıda personel ve araç-gereç sevk edildi. Alevlerin otlak kesimler, tarım alanları, palmiye ağaçlıkları ve samanlık alanlarını etkilediği kaydedildi. Ouled Yahia Khadrouche Belediyesi'ne bağlı Sidi Muhammed bölgesinde çıkan yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle yayıldığı, bölge yakınında çok sayıda ev bulunduğu için tedbir amaçlı bazı ailelerin tahliye edildiği duyuruldu.

Sivil Savunma Kurumu, müdahalelerin yoğun personel ve ekipman desteğiyle sürdüğünü, önceliğin vatandaşların, evlerin ve altyapının korunması ile yangınların yayılmasının engellenmesine verildiğini bildirdi.

CEZAYİR SİVİL SAVUNMA KURUMU, ÜLKENİN 6 FARKLI BÖLGESİNDE SON 24 SAATTE 72 ORMAN YANGINI ÇIKTIĞINI VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ DOĞRULTUSUNDA YANGINLARDAN 64’ÜNÜN SÖNDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.