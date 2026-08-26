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Zemin katta çıkan aspiratör yangını itfaiye ve sakinlerin çabasıyla büyümeden söndürüldü

Eskişehir Odunpazarı'nda zemin kattaki dairede aspiratörden çıkan mutfak yangını, itfaiye ve komşuların müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:48

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zemin katta çıkan aspiratör yangını itfaiye ve sakinlerin çabasıyla büyümeden söndürüldü

Olay yeri ve ihbar:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Tekiner Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

ilk müdahale ve yangının kaynağı:

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, mutfakta yoğun duman olduğunu tespit etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ve daire sakinlerinin yardımıyla yangının aspiratörden çıktığı belirlendi ve alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

müdahale sonrası durum ve inceleme:

Ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarıyla yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Mutfakta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanma ya da can kaybı olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Komşuların ve itfaiyenin hızlı koordinasyonu sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı; yetkililer benzer durumlarda derhal 112 ve itfaiye birimlerinin aranması gerektiğini hatırlattı.

OLAY YERİ VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI

OLAY YERİ VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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