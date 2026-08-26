Dolar 48,1117 +0,07%
Euro 56,0944 -0,15%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.193,36 -0,94%
EUR/USD 1,1656 -0,16%
Brent Petrol 87,45 +0,21%
--°

Yıkım çalışmasında çökme: Fatih'te iki işçi yaralandı

Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yıkımında bina kısmen çöktü; iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı, bitişikteki bina boşaltıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıkım çalışmasında çökme: Fatih'te iki işçi yaralandı

Yıkım çalışmasında çökme: Fatih'te iki işçi yaralandı

Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir yıkım çalışmasında bina kısmen çöktü. Olay, saat 15.45 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre yıkımı yapılan yapı henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü. Çökme sırasında iş makinesi, merdiven boşluğundan alt kata düştü. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı iki kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve inceleme:

Çökme sırasında bitişikte bulunan binanın duvarında hasar oluştu. Hasar nedeniyle söz konusu bitişik bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken ekipler çevrede keşif ve inceleme çalışmalarına başladı.

Çökme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı; uzman ekipler yapının neden çöktüğünü belirlemek üzere teknik inceleme yapıyor. Olay yerindeki müdahale ve çöken bina ile ilgili çalışmaların bir bölümü havadan görüntülendi.

FATİH&#039;TE, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI YAPILAN BİNA ÇÖKTÜ. OLAYDA İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ İLE...

FATİH'TE, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI YAPILAN BİNA ÇÖKTÜ. OLAYDA İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ İLE BİR İŞÇİ YARALANDI. ÇÖKME NEDENİYLE HASAR ALAN YAN BİNA BOŞALTILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taşpazar otoparkında 1,5 saatlik çaba: araçta kilitli kalan kadın kızının gelmes...
images

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü
images

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
images

Çelikhan'da kontrolü kaybeden araç takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sapanca'da havuza düşen çocuk doktorların müdahalesiyle hayata döndü

Aliağa Petkimspor pota altını 2.18'lik Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile güçlendirdi

Muş'ta seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Sarı-kırmızılılar Göztepe sınavı öncesi taktik prova yaptı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı