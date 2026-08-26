Yıkım çalışmasında çökme: Fatih'te iki işçi yaralandı

Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir yıkım çalışmasında bina kısmen çöktü. Olay, saat 15.45 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre yıkımı yapılan yapı henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çöktü. Çökme sırasında iş makinesi, merdiven boşluğundan alt kata düştü. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı iki kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve inceleme:

Çökme sırasında bitişikte bulunan binanın duvarında hasar oluştu. Hasar nedeniyle söz konusu bitişik bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken ekipler çevrede keşif ve inceleme çalışmalarına başladı.

Çökme olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı; uzman ekipler yapının neden çöktüğünü belirlemek üzere teknik inceleme yapıyor. Olay yerindeki müdahale ve çöken bina ile ilgili çalışmaların bir bölümü havadan görüntülendi.

FATİH'TE, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI YAPILAN BİNA ÇÖKTÜ. OLAYDA İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ İLE BİR İŞÇİ YARALANDI. ÇÖKME NEDENİYLE HASAR ALAN YAN BİNA BOŞALTILDI.