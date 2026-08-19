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Denizolgun soruşturmasında yeni adım: mezar açıldı ve adli inceleme başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı bugün saat 12.00'de açıldı; örnekler Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:58

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizolgun soruşturmasında yeni adım: mezar açıldı ve adli inceleme başlatıldı

Gelişme:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirilen feth-i kabir işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı. İşlem, uzun süredir gündemde olan ölüm nedenine ilişkin iddiaların aydınlatılması amacıyla kararlaştırıldı.

Operasyon kapsamında mezardan alınan örneklerin detaylı şekilde incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi öngörülüyor. Alınacak tıbbi ve toksikolojik bulguların, olayın objektif veriler ışığında yeniden değerlendirilmesine imkân tanıyacağı belirtildi.

İncelemenin odağı ve beklenen analizler:

Soruşturma, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün doğal sebeplere dayalı olup olmadığını ve herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığını netleştirmeye odaklanıyor. Dosyada, ölümün resmi makamlara bildirilmesinde gecikme olduğu yönündeki iddialar ile ceset üzerinde ileri sürülen bazı bulguların doğruluğu araştırılıyor.

Önceki adli tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına dair iddialar da soruşturma kapsamına alındı. Feth-i kabir ile elde edilen örneklerin bu iddiaları destekleyip desteklemediği, yapılacak detaylı analizlerle ortaya konacak.

Ailenin başvurusu ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma dosyasında ailenin resmi başvurusu da yer alıyor; aile, ölümle ilgili şüphelerin araştırılması talebiyle makamlara başvurdu. Alınacak Adli Tıp raporunun dosyaya eklenmesiyle birlikte, mevcut belge ve bulguların birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten makamın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu ve adli incelemelerin sonuçlarına göre izlenecek hukuki yolun belirleneceği kaydedildi. Alınan örneklerin laboratuvar incelemeleri tamamlandığında, ölüm nedenine ilişkin bilimsel veriler ışığında daha net bir sonuca ulaşılması hedefleniyor.

KABİRDEN ALINAN ÖRNEKLERİN ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELENMESİ VE ÖLÜM NEDENİNİN BİLİMSEL BULGULAR...

KABİRDEN ALINAN ÖRNEKLERİN ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELENMESİ VE ÖLÜM NEDENİNİN BİLİMSEL BULGULAR DOĞRULTUSUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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