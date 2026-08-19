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Kapadokya’da güneş gözlüğü takan Melek vadilerde hem sağlık hem ilgi topluyor

Kapadokya’da Melek adlı at, toz ve rüzgâra karşı taktığı güneş gözlüğüyle göz sağlığını korurken turistlerin büyük ilgisini topluyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kapadokya’da güneş gözlüğü takan Melek vadilerde hem sağlık hem ilgi topluyor

Kapadokya’da güneş gözlüğü takan at ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kapadokya’nın vadilerinde, "Güzel Atlar Diyarı" olarak anılan bölgede, Melek adlı at taktığı güneş gözlüğü ile dikkat çekiyor. Uygulama turistlerin ilgi odağı olurken, atın sahibi Sarp Kutsi Poyraz göz sağlığını korumak için bu yöntemi benimsediklerini söylüyor.

Sahibinin açıklaması:

Poyraz, Kapadokya’nın tozlu ve rüzgârlı arazi şartlarının atların gözlerinde akıntı ve rahatsızlığa neden olabildiğini belirterek, "Satın alma kararı aldım ve deneme kararı aldım. Göz sağlığı bizler için çok önemli. Kapadokya biraz fazla tozlu ve rüzgârlı olduğu için rüzgârlı zamanlarda atın gözüne zarar verebiliyor veya akıntı yaptırabiliyordu. Bunun önüne geçmek için böyle bir karar aldım" dedi.

Gün içinde araziye çıktıklarında Melek’in güneş gözlüğünü sürekli kullandığını anlatan Poyraz, "Gören turistler biraz ilginç karşılıyor, ilk defa karşılaşıyorlar. Beğendiklerini ve hoş olduğunu söylüyorlar. Ama biz bunu daha çok göz sağlığını korumak için yaptık. Aldığımız gözlüğün şu anda gerçekten faydasını gördük. Akıntıyı kesti, göz sağlığını direkt koruma altına almaya başladı" diye konuştu.

Turistlerin tepkileri:

İstanbul’dan Kapadokya’ya tatile gelen Nur İskender, atlarla daha önce hiç bu kadar yakın temas kurmadığını belirterek, atın sakinliği ve gözlüğüyle dikkat çektiğini söyledi. İskender, "Atları seviyorum ama hiç bu kadar yakın temasta bulunmamıştım. Bu atı Melek’i çok sevdim, inşallah kendisi de beni sevmiştir. Çok sakin bir at açıkçası. Çocukluğumdan beri hayvanat bahçelerine gitmişimdir ve hep oradaki hayvanlara üzülmüşümdür. Burada çok sevindim. Atlar gerçekten düşünülüyor, sadece ticaret olarak görülmemiş. Sağlıkları ve görmeleri açısından düşünülmüş. Çok memnun kaldım. İnşallah her yerde herkese örnek olur bu güzel davranış" dedi.

Nuran Alagöz ise Melek’le tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kapadokya’ya bugün geldik, bu güzel Melek’le tanıştık. Tarz gözlüklerine bayıldık. Çok güzel, çok sakin, çok uysal" ifadelerini kullandı.

Uygulama, bölgeyi ziyaret edenlerin yüzünü güldürürken, Poyraz’ın vurguladığı üzere öncelik atların sağlık ve konforu oluyor; Melek’in güneş gözlüğü hem koruyucu bir önlem hem de ziyaretçilere pozitif bir deneyim sunuyor.

KAPADOKYA’NIN &quot;GÜZEL ATLAR DİYARI&quot; OLARAK ANILAN COĞRAFYASINDA, GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKILAN &quot;MELEK&quot;...

KAPADOKYA’NIN "GÜZEL ATLAR DİYARI" OLARAK ANILAN COĞRAFYASINDA, GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKILAN "MELEK" İSİMLİ AT, BÖLGEYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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