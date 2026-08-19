Göksun'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki kişi için soruşturma

olayın gelişimi:

Gece saatlerinde Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi civarında, mahalle sakinlerinin bir kişinin sulama kanalına düştüğünü fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı.

arama ve müdahale:

Bildirinin ardından bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri kanal boyunca arama ve tarama çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında 74 yaşındaki Feyzi Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE SULAMA KANALINA DÜŞEN 74 YAŞINDAKİ FEYZİ GÜRBÜZ, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU ÖLÜ OLARAK BULUNDU