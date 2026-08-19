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Safranbolu'da hasada hazırlık: safran soğanları toprakla buluştu

Safranbolu'da safran soğanları toprakla buluştu; kilosu 600 bin lirayı bulan safranın üretimi 51 üretici, 110 dekar ve 20 dönüm planıyla sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:46

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Safranbolu'da hasada hazırlık: safran soğanları toprakla buluştu

Yeni sezon dikimi başladı:

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni sezon safran soğanlarının dikimine başlandı. Program, Yukarıçiftlik köyündeki üretici İsmail Yılmaz’a ait tarlada gerçekleştirildi; Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de etkinlikte yer aldı.

Safranın değeri ve üretim özellikleri:

Geçtiğimiz sezonda kilogramı 600 bin liraya kadar çıkan Safranbolu safranı, bu özelliğiyle yüksek ekonomik değere sahip. Bitkiler genellikle 15-30 santimetre boyuna ulaşırken, çiçeklerinden elde edilen safranın ağırlığının yaklaşık 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği bulunuyor. Yaklaşık 80 bin safran çiçeğinden yalnızca 500 gram safran elde edilebilmesi, ürünün birim fiyatını etkileyen temel nedenler arasında yer alıyor. Hasat genellikle ekim ve kasım aylarında yapılıyor.

Üretim alanı ve üreticiler:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya bölgedeki üretimle ilgili olarak 51 üreticinin toplam 110 dekar alanda safran yetiştirdiğini açıkladı. Üretici İsmail Yılmaz ise bu yıl farklı alanlarda 20 dönümün üzerinde dikim gerçekleştireceklerini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, safranın yalnızca bitkisel bir değer değil, aynı zamanda kentin tanıtımına katkı sağlayan spesifik bir ürün olduğunu vurguladı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ&#039;NDE YER ALAN KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, KİLOSU 600 BİN LİRAYA...

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALAN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, KİLOSU 600 BİN LİRAYA ULAŞAN VE "DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI" OLARAK BİLİNEN SAFRANIN YENİ SEZON SOĞANLARININ EKİMİNE BAŞLANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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