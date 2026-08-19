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Denizli'de aniden gaza basan sürücü sokakta çok sayıda araca zarar verdi

Pamukkale Karşıyaka Mahallesi'nde bir kadının aniden gaza basması sonucu hem ilerideki hem park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:35

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de aniden gaza basan sürücü sokakta çok sayıda araca zarar verdi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken aniden hızlanıp önünde ilerleyen araca arkadan çarptı ve yol kenarındaki park halindeki başka bir araca da vurdu. Olay bir iş yerine ait güvenlik kamerasının görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın etkisi ve mahalledeki panik:

Görüntülerde, kadın sürücünün hızlanmasının ardından iki aracın çarpışma etkisiyle metrelerce sürüklendiği, etrafta büyük bir gürültü ve panik yaşandığı görülüyor. Çarpışmanın ardından caddeye dökülen mahalle sakinleri, olay yerinde yoğun bir tedirginlik ve kalabalık oluşturdu. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Şans eseri kazada ölü veya yaralı bulunmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ekipler kaza nedenini ve aracın plakasını tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ’DE ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA GAZA BASINCA HEM ÖNÜNDEKİ HEM PARK...

DENİZLİ’DE ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA GAZA BASINCA HEM ÖNÜNDEKİ HEM PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI ADETA BİÇTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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