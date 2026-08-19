Denizolgun'un mezarından çıkan bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Mezardan alınan bulgular Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan feth-i kabir işlemi bugün saat 12.00 itibarıyla tamamlandı.

Titiz bir incelemenin ardından mezardan alınan bulgular güvenli şekilde paketlenerek cenaze arabasına konuldu ve adli inceleme amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İşlem süreci ve izlenecek yol:

Feth-i kabir, savcılığın talebi doğrultusunda mezarın açılması ve olaya ilişkin yeni delillerin toplanması amacıyla yapılan hukuki bir uygulamadır. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen bulguların laboratuvar incelemeleri; kimliklendirme, toksikoloji ve diğer adli tıp analizlerini içerecek şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın mevcut durumu:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen bulguların Adli Tıp raporları, soruşturmanın seyrini belirleyecek. Resmi sonuçlar açıklanana kadar soruşturmaya ilişkin ayrıntılar sınırlı tutulacak.

(VK-ÖFA)

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinden alınan bulgular Adli Tıp Kurumu'na getirildi