Dere yatağına yuvarlanan araçta yaralıyı vatandaşlar kurtardı

Kaza ve müdahale:

Muş'un Korkut ilçesi Karakale köyü mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve 49 AE 538 plakalı araç yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Kaza sonrası araçta bulunan yaralı, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre bir vatandaş yaralıyı sırtına alarak dere yatağından ana yola kadar taşıdı; bu sayede hasta naklini beklemeden güvenli alana çıkarıldı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeninin tespiti için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUŞ’TA ARAÇ YOLDAN ÇIKTI: 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI