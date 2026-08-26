Dere yatağına yuvarlanan araçta yaralıyı vatandaşlar kurtardı

Kaza ve müdahale:
Muş'un Korkut ilçesi Karakale köyü mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan ve 49 AE 538 plakalı araç yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olayın ayrıntıları:
Kaza sonrası araçta bulunan yaralı, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre bir vatandaş yaralıyı sırtına alarak dere yatağından ana yola kadar taşıdı; bu sayede hasta naklini beklemeden güvenli alana çıkarıldı.
Yaralının durumu ve soruşturma:
Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeninin tespiti için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MUŞ’TA ARAÇ YOLDAN ÇIKTI: 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI
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