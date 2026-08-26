Cumhurbaşkanına hakaret eylemi: Nazilli'de şüpheli gözaltına alındı

Nazilli'de üst geçide asılı maket ve gözaltı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaya üst geçidinde kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana hakaret içerikli yazı bulunan asılı halde bir insan maketi bulunması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı.
Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:
Olayla ilgili çalışma yürüten Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. isimli şahsı Altıntaş Mahallesi'nde yakaladı.
Başlatılan adli işlem:
Şüpheli hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET İÇEREN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
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