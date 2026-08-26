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Cumhurbaşkanına hakaret eylemi: Nazilli'de şüpheli gözaltına alındı

Nazilli'de 26 Ağustos 2026'de yaya üst geçidine asılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren insan maketiyle ilgili A.Y. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cumhurbaşkanına hakaret eylemi: Nazilli'de şüpheli gözaltına alındı

Nazilli'de üst geçide asılı maket ve gözaltı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaya üst geçidinde kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana hakaret içerikli yazı bulunan asılı halde bir insan maketi bulunması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Olayla ilgili çalışma yürüten Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. isimli şahsı Altıntaş Mahallesi'nde yakaladı.

Başlatılan adli işlem:

Şüpheli hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET İÇEREN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

CUMHURBAŞKANINA HAKARET İÇEREN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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