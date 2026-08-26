Konya'dan sevk planı bozuldu: Sakarya'da 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonun kısa özeti

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, kaçak silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

takip ve durdurma:

Yürütülen çalışmada, Konya kaynaklı olduğu belirlenen ve İstanbul ile Kocaeli'ne sevkiyat yapacağı değerlendirilen bir araç takibe alındı. Takip sonucu araç, Arifiye ilçesi D-650 karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.

ele geçirilenler ve gözaltı:

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin ismi Y.T. (45) olarak belirtildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma, kaçakçılık ve ticaretinin engellenmesine yönelik olarak sürdürülüyor; ele geçirilen silah ve şarjörlerin kaynağı ile sevkiyat zincirine ilişkin adli süreç devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR