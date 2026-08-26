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Konya'dan sevk planı bozuldu: Sakarya'da 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, Konya'dan İstanbul ve Kocaeli'ne gitmek üzere olduğu belirlenen şüphelinin aracında 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'dan sevk planı bozuldu: Sakarya'da 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonun kısa özeti

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, kaçak silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

takip ve durdurma:

Yürütülen çalışmada, Konya kaynaklı olduğu belirlenen ve İstanbul ile Kocaeli'ne sevkiyat yapacağı değerlendirilen bir araç takibe alındı. Takip sonucu araç, Arifiye ilçesi D-650 karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.

ele geçirilenler ve gözaltı:

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin ismi Y.T. (45) olarak belirtildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma, kaçakçılık ve ticaretinin engellenmesine yönelik olarak sürdürülüyor; ele geçirilen silah ve şarjörlerin kaynağı ile sevkiyat zincirine ilişkin adli süreç devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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