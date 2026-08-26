Kahta'da sürücü hakimiyeti kaybetti: elektrik direğine çarpan otomobilde iki yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü Y.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. Araçtaki plaka 02 AY 467 olarak tespit edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Y.K., daha ileri tetkik ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin değerlendirmeler ve gerekli prosedürler yetkili ekiplerce yürütülüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.