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Lastik arızası Kahta'da kazaya dönüştü: hafif ticari araç takla attı

Kahta-Diyarbakır karayolu mevkiinde Y.İ. idaresindeki 34 CZE 76 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı; araç takla attı, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Lastik arızası Kahta'da kazaya dönüştü: hafif ticari araç takla attı

Lastik arızası kazaya dönüştü:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Diyarbakır karayolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücünün kontrolündeki 34 CZE 76 plakalı hafif ticari aracın lastiğinin patlaması sonucu araç takla attı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada araç sürücüsü Y.İ. ile birlikte Y.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve her iki kişiyi de ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza sonrası bölgeye intikal ederek inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer olayın tüm yönlerini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN TEKERLEĞİNİN PATLAMASI SONUCU TAKLA ATMASIYLA...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN TEKERLEĞİNİN PATLAMASI SONUCU TAKLA ATMASIYLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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