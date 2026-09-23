Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

Develi Köseler Göleti sulaması tamamlandı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM gündemine taşıdığı ve sürecini yakından takip ettikleri Develi Köseler Göleti Sulaması Projesinin tamamlandığını sosyal medya üzerinden ilan etti. Proje ile bölgedeki tarımsal alanların su ihtiyacına yönelik somut bir adım atıldığı belirtildi.

projenin kapsamı ve etkileri:

Açıklamada, projenin 300 hektar zirai alanı suyla buluşturacağı vurgulandı. Yerel üreticiler ve çiftçiler için suya erişimin artmasının verimliliği yükselteceği ve tarımsal üretimde istikrar sağlayacağı ifade edildi. Projenin bölge ekonomisine ve kırsal hayata olumlu katkı yapması bekleniyor.

siyasi takip ve yerel taahhütler:

Baki Ersoy paylaşımında şunlara yer verdi: "Hayırlı olsun Develi’m. TBMM gündemine taşıdığımız ve sürecini yakından takip ettiğimiz Develi Köseler Göleti Sulaması Projesi tamamlandı. 300 hektar zirai alanı suyla buluşturacak bu önemli yatırımın Develi’mize, çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Develi’miz ve Kayseri’miz için çalışmaya, taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz". Ersoy, projelerin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak yerel beklentilere yanıt verme taahhüdünü yineledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, TBMM GÜNDEMİNE TAŞINAN DEVELİ KÖSELER GÖLETİ SULAMASI PROJESİ’NİN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU.